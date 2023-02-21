Яблонский Николай Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблонский Николай Карлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1930

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1930

Отец: Яблонский Карл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1958

Сын: Яблонский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Яблонская Надежда Александровна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
16.01.1961

Сын: Яблонский Павел Николаевич

Мать ребёнка: Яблонская Надежда Александровна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
1998
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