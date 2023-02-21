Яблонский Николай Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1930
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1930
Отец: Яблонский Карл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1958
Сын: Яблонский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Яблонская Надежда Александровна
Рождение ребёнка
16.01.1961
Сын: Яблонский Павел Николаевич
Мать ребёнка: Яблонская Надежда Александровна
Смерть
1998