Мулламухамет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мулламухамет

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1898

Отец: Шагабутдин (Шигабетдин)

Мать: Бибигазиса

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахапжанат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахапжанат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахапжанат

Смерть
Неизвестно
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