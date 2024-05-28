Зубкова И О
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зубков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Зубков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таьяна
Отец ребёнка: Зубков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Зубков Михаил
Рождение ребёнка
17.11.1924
Дочь: Зубкова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Зубков Михаил
Смерть
Неизвестно