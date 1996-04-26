(Абраменко) Алёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абраменко) Алёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1996

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1996

Отец: Абраменко Виктор

Мать: Абраменко Людмила

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