Фатихова Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1963
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1963
Отец: Кобелев Сергей Иванович
Бракосочетание
09.08.1986
Рождение ребёнка
02.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фатихов Карим Мерхатович
Рождение ребёнка
09.09.1989
Дочь: Динмухаметова Лариса Каримовна
Отец ребёнка: Фатихов Карим Мерхатович
Рождение ребёнка
07.12.1996
Отец ребёнка: Фатихов Карим Мерхатович