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Фатихова Светлана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1963

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1963

Отец: Кобелев Сергей Иванович

Мать: Кобелева Нина Никандровна

Бракосочетание
09.08.1986

Муж: Фатихов Карим Мерхатович

Рождение ребёнка
02.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатихов Карим Мерхатович

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1989

Дочь: Динмухаметова Лариса Каримовна

Отец ребёнка: Фатихов Карим Мерхатович

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1996

Сын: Фатихов Вадим Каримович

Отец ребёнка: Фатихов Карим Мерхатович

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