Schenhar Schönberg Izhak Hirsh
Место рожденияVolochysk, Volyn region, Ukraine
Дата рождения21.02.1902
Дата смерти18.06.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1902
Отец: Shenberg Yosef
Мать: (Kanner) Chaya Sarah
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Shenhar (Mayer) Elza
Работа или профессия
Неизвестно
Schriftsteller, Herausgeber, Lektor
Работа или профессия
Неизвестно
משורר, סופר ומתרגם עברי. בשנת 1946 זכה בפרס רופין ובשנת 1948 בפרס טשרניחובסקי.
Работа или профессия
Неизвестно
היה משורר, סופר ומתרגם עברי. בשנת 1946 זכה בפרס רופין ובשנת 1948 בפרס טשרניחובסקי
Работа или профессия
Неизвестно
Writer, Literary Editor, Poet, Translator
Иммиграция
02.07.1936
Смерть
18.06.1957
Похороны
Неизвестно