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Schenhar Schönberg Izhak Hirsh

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Место рождения

Volochysk, Volyn region, Ukraine

Дата рождения

21.02.1902

Дата смерти

18.06.1957

Пол

Мужской

Отец

Мать

1885 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1902

Отец: Shenberg Yosef

Мать: (Kanner) Chaya Sarah

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Shenhar (Mayer) Elza

Работа или профессия
Неизвестно
Schriftsteller, Herausgeber, Lektor
Работа или профессия
Неизвестно
משורר, סופר ומתרגם עברי. בשנת 1946 זכה בפרס רופין ובשנת 1948 בפרס טשרניחובסקי.
Работа или профессия
Неизвестно
היה משורר, סופר ומתרגם עברי. בשנת 1946 זכה בפרס רופין ובשנת 1948 בפרס טשרניחובסקי
Работа или профессия
Неизвестно
Writer, Literary Editor, Poet, Translator
Иммиграция
02.07.1936
Смерть
18.06.1957
Похороны
Неизвестно

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