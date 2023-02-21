Курочкина Прасковья Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Курочкин Петр Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1894
Отец ребёнка: Курочкин Петр Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Курочкин Николай Петрович
Отец ребёнка: Курочкин Петр Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Курочкин Александр Петрович
Отец ребёнка: Курочкин Петр Тихонович
Работа или профессия
Неизвестно