Курочкина Прасковья Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Прасковья Якимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Курочкин Петр Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Курочкин Иван Петрович

Отец ребёнка: Курочкин Петр Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Курочкин Николай Петрович

Отец ребёнка: Курочкин Петр Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Курочкин Александр Петрович

Отец ребёнка: Курочкин Петр Тихонович

Работа или профессия
Неизвестно
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