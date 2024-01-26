Ладыгин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгин Сергей

Место рождения

Ижевск (?), , ,

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.
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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Ладыгин Федор

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Ладыгина (Лужкова) Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладыгина (Лужкова) Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладыгин (Ш) Зинаида Николаевна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
учитель истории
Рождение ребёнка
24.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ладыгина (Лужкова) Зинаида

Смерть
Неизвестно

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