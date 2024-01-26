Ладыгин Сергей
Место рожденияИжевск (?), , ,
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Ладыгин Федор
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
учитель истории
Рождение ребёнка
24.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ладыгина (Лужкова) Зинаида
Смерть
Неизвестно