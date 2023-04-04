Иулиания Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иулиания Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1903

Сын: Зачупейко Петр Степанович

Отец ребёнка: Зачупейко Степан Филиппов

Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1912

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Зачупейко Степан Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зачупейко Степан Филиппов

Смерть
Неизвестно
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