Иулиания Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1903
Сын: Зачупейко Петр Степанович
Отец ребёнка: Зачупейко Степан Филиппов
Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1912
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Зачупейко Степан Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно