Радзевич (Милявская Или Хмелявская Где-То Мицкевич) Марьяна Казимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти19.10.1893
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1828
Отец: Хмелевский Казимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1856
Дочь: Радзевич Катаржина Казимировна
Отец ребёнка: Радзевич Казимир Матфеев может
Рождение ребёнка
Около 03.12.1858
Дочь: Михаловская (Радзевич) Марияна Каземировна
Отец ребёнка: Радзевич Казимир Матфеев может
Рождение ребёнка
24.12.1860
Сын: Радзевич Казимир Казимирович
Отец ребёнка: Радзевич Казимир Матфеев может
Рождение ребёнка
30.03.1862
Дочь: Радзевич Анна Казимировна
Отец ребёнка: Радзевич Казимир Матфеев может
1862 стр. 99 зап. 17 рождение
Рождение ребёнка
12.03.1864
Сын: Радзевич Винцент Казимирович
Отец ребёнка: Радзевич Казимир Матфеев может
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Радзевич Магдалена Казимировна
Отец ребёнка: Радзевич Казимир Матфеев может
Рождение ребёнка
07.08.1867
Дочь: Урбанович (Радзевич) Агата Казимировна
Отец ребёнка: Радзевич Казимир Матфеев может
Смерть
19.10.1893