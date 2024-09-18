Радзевич (Милявская Или Хмелявская Где-То Мицкевич) Марьяна Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радзевич (Милявская Или Хмелявская Где-То Мицкевич) Марьяна Казимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

19.10.1893

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Хмелевский Казимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1856

Дочь: Радзевич Катаржина Казимировна

Отец ребёнка: Радзевич Казимир Матфеев может

Рождение ребёнка
Около 03.12.1858

Дочь: Михаловская (Радзевич) Марияна Каземировна

Отец ребёнка: Радзевич Казимир Матфеев может

Нявяронис, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
24.12.1860

Сын: Радзевич Казимир Казимирович

Отец ребёнка: Радзевич Казимир Матфеев может

Нявяронис, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
30.03.1862

Дочь: Радзевич Анна Казимировна

Отец ребёнка: Радзевич Казимир Матфеев может

Нявяронис, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
1862 стр. 99 зап. 17 рождение
Рождение ребёнка
12.03.1864

Сын: Радзевич Винцент Казимирович

Отец ребёнка: Радзевич Казимир Матфеев может

Нявяронис, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Радзевич Магдалена Казимировна

Отец ребёнка: Радзевич Казимир Матфеев может

Нявяронис, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
07.08.1867

Дочь: Урбанович (Радзевич) Агата Казимировна

Отец ребёнка: Радзевич Казимир Матфеев может

Нявяронис, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Смерть
19.10.1893
Нявяронис, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis

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