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Лебедев Алексей Николаевич

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Место рождения

Давыдково, Костромская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: Лебедева Ираида Ефимовна

Давыдково, Костромская волость, Солигаличский уезд
Призыв на военную службу
23.06.1941
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Призван Ждановским РВК, Горьковская обл., г. Горький, Ждановский р-н Воинское звание: рядовой
Смерть
?.10.1941
Пропал без вести
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