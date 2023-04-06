Лебедев Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: Лебедева Ираида Ефимовна
Призыв на военную службу
23.06.1941
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Призван Ждановским РВК, Горьковская обл., г. Горький, Ждановский р-н Воинское звание: рядовой
Смерть
?.10.1941
Пропал без вести