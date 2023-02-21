Праскева Павловна
Место рожденияВеневский уезд, село Истомино
Дата рождения1843
Дата смерти08.11.1870 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Веневский уезд, село Истомино
Бракосочетание
06.10.1863 ст.
Муж: Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
07.07.1864 ст.
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
19.06.1867 ст.
Дочь: Агрипина Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.11.1870 ст.
Причина смерти: от чахотки