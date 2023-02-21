Праскева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПраскева Павловна

Праскева Павловна

avatar

Место рождения

Веневский уезд, село Истомино

Дата рождения

1843

Дата смерти

08.11.1870 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Веневский уезд, село Истомино
Бракосочетание
06.10.1863 ст.

Муж: Гавриил Никитич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
07.07.1864 ст.

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Никитич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
19.06.1867 ст.

Дочь: Агрипина Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Никитич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
08.11.1870 ст.
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Причина смерти: от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close