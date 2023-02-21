Осипов Максим Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Максим Иосифович

Осипов Максим Иосифович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.12.1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипова Наталья Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Иван Максимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
22.12.1914
дер. Татьяновка Томской губернии
Причина смерти: Болезнь (катар)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close