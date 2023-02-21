Минних Minnich Христиан
Место рожденияГельферскирхен
Дата рождения1744
Дата смерти1794
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Гельферскирхен
Рождение ребёнка
1774
Сын: Минних Минх Minnich Иосиф Христианович
Мать ребёнка: Минних Minnich Анна Мария
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Смерть
1794
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.