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Минних Minnich Христиан

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Место рождения

Гельферскирхен

Дата рождения

1744

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Гельферскирхен
Рождение ребёнка
1774

Сын: Минних Минх Minnich Иосиф Христианович

Мать ребёнка: Минних Minnich Анна Мария

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Смерть
1794
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
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