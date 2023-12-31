Чернышев Тимофей Логинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Тимофей Логинович

Место рождения

село Арапово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернышев Логин

Мать: не указана

село Арапово
Рождение ребёнка
11.03.1878

Дочь: Левина Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Чернышева Васса Никандрова

село Арапово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Герасим Тимофеев

Мать ребёнка: Чернышева Васса Никандрова

село Арапово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Васса Никандрова

Смерть
Неизвестно
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