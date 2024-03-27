Цыгальницкий Савелий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Цыгальницкий Нафтолий
Мать: Цыгальницкая Юда
Рождение ребёнка
14.11.1926
Мать ребёнка: Цыгальницкая Цыпа
Бурятская АССР, Еравнинский р-н, с. Поперечное
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Цыгальницкая Цыпа
Бурятская АССР, Еравнинский р-н, с. Поперечное
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыгальницкая Цыпа
Смерть
Неизвестно
г. Новосибирск