Цыгальницкий Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгальницкий Савелий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Цыгальницкий Нафтолий

Мать: Цыгальницкая Юда

Рождение ребёнка
14.11.1926

Сын: Цыгальницкий Анатолий

Мать ребёнка: Цыгальницкая Цыпа

Бурятская АССР, Еравнинский р-н, с. Поперечное
Рождение ребёнка
1926

Сын: Цыгальницкий Александр

Мать ребёнка: Цыгальницкая Цыпа

Бурятская АССР, Еравнинский р-н, с. Поперечное
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыгальницкая Цыпа

Смерть
Неизвестно
г. Новосибирск
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