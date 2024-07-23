Шутов Игнат Степанович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Восприемник
23.08.1890
Шпакова Васса Отец - Шпаков Епимах Стефанович Мать - Параскева Ивановна
Бракосочетание
10.05.1892
Жених - 25 лет 1м браком Невеста - 20 лет девица Поручители По жениху: - Одинцов Семен - Лебедев Варнава По невесте: - Матковский Никита - Шемет Филипп
Восприемник
12.05.1892
Шамека Гликерия Отец - Шамека Галактион Федорович Мать - Анастасия Георгиевна
Восприемник
17.03.1894
Шамека Алексей Отец - Шамека Галактион Федорович Мать - Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
13.11.1894
Дочь: Шутова Мария Игнатовна
Мать ребёнка: Шутова (Лебедева) Антонина Иларионовна
Восприемники: 1. Пудак Григорий Федорович 2. Бушкина Леонида жена Пелагея Никитична
Смерть
Неизвестно