Шутов Игнат Степанович 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шутов Игнат Степанович

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Шутов Степан (Стефан) Филиппович

Мать: Шутова (Комышова) Минодора Ивановна

Восприемник
23.08.1890
Шпакова Васса Отец - Шпаков Епимах Стефанович Мать - Параскева Ивановна
Бракосочетание
10.05.1892

Жена: Шутова (Лебедева) Антонина Иларионовна

Жених - 25 лет 1м браком Невеста - 20 лет девица Поручители По жениху: - Одинцов Семен - Лебедев Варнава По невесте: - Матковский Никита - Шемет Филипп
Восприемник
12.05.1892
Шамека Гликерия Отец - Шамека Галактион Федорович Мать - Анастасия Георгиевна
Восприемник
17.03.1894
Шамека Алексей Отец - Шамека Галактион Федорович Мать - Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
13.11.1894

Дочь: Шутова Мария Игнатовна

Мать ребёнка: Шутова (Лебедева) Антонина Иларионовна

Восприемники: 1. Пудак Григорий Федорович 2. Бушкина Леонида жена Пелагея Никитична
Смерть
Неизвестно

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