Зырянов Сергей Александрович 24.05.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зырянов Сергей Александрович

Автор
АЗ
Зырянова А.

мужской, родился 24.05.1974, Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Отец
Зырянов Александр Иванович12.09.1947 г.р.
Мать
Зырянова (Ярлыкова) Любовь Георгиевна10.09.1950 г.р.
Супруги
Зырянова (Скачкова) Наталья Михайловна21.06.1974 г.р.
Дети
Зырянова Елена Сергеевна25.07.1992 г.р.
Зырянова Анна Сергеевна28.09.2000 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1974

Отец: Зырянов Александр Иванович

Мать: Зырянова (Ярлыкова) Любовь Георгиевна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зырянова (Скачкова) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
25.07.1992

Дочь: Зырянова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Зырянова (Скачкова) Наталья Михайловна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Рождение ребёнка
28.09.2000

Дочь: Зырянова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Зырянова (Скачкова) Наталья Михайловна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

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