Зырянов Сергей Александрович
мужской, родился 24.05.1974, Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
ОтецЗырянов Александр Иванович12.09.1947 г.р.
МатьЗырянова (Ярлыкова) Любовь Георгиевна10.09.1950 г.р.
Супруги
Зырянова (Скачкова) Наталья Михайловна21.06.1974 г.р.
Дети
Зырянова Елена Сергеевна25.07.1992 г.р.
Зырянова Анна Сергеевна28.09.2000 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1992
Дочь: Зырянова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Зырянова (Скачкова) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
28.09.2000
Дочь: Зырянова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Зырянова (Скачкова) Наталья Михайловна