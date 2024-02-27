Бандурова Феклистова Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бандурова Феклистова Татьяна Борисовна

Место рождения

Ярославская область, Большесельский район, деревня Ваулино

Дата рождения

06.12.1956

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1956

Отец: Феклистов Борис Петрович

Мать: Феклистова Камагина Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
18.11.1977

Дочь: Бандурова Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Бандуров Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
18.07.1987

Сын: Бандуров Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Бандуров Михаил Юрьевич

Самара, Самара, Самарская область

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