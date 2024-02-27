Бандурова Феклистова Татьяна Борисовна
Место рожденияЯрославская область, Большесельский район, деревня Ваулино
Дата рождения06.12.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1956
Рождение ребёнка
18.11.1977
Дочь: Бандурова Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Бандуров Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
18.07.1987
Сын: Бандуров Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Бандуров Михаил Юрьевич
Самара, Самара, Самарская область