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Егоров Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1920

Сын: Егоров Владимир Петрович

Мать ребёнка: Облеухова (Егорова) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1921

Сын: Егоров Валентин Петрович

Мать ребёнка: Облеухова (Егорова) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1922

Дочь: (Егорова) Юлия Петровна

Мать ребёнка: Облеухова (Егорова) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1923

Дочь: (Егорова) Вера Петровна

Мать ребёнка: Облеухова (Егорова) Евдокия Николаевна

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