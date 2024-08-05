Егоров Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1920
Мать ребёнка: Облеухова (Егорова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1921
Мать ребёнка: Облеухова (Егорова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1922
Дочь: (Егорова) Юлия Петровна
Мать ребёнка: Облеухова (Егорова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1923
Дочь: (Егорова) Вера Петровна
Мать ребёнка: Облеухова (Егорова) Евдокия Николаевна