Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1867 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1895

Сын: Гарин Владимир Григориевич

Отец ребёнка: Гарин Григорий Васильевич

Троицкое, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарин Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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