Чеботарева Устиния Ерофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарева Устиния Ерофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

Около 1777

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1700 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Чеботарев Петр Емельянов

Отец ребёнка: Чеботарев Емельян Афонасьев

Бракосочетание
До 1729

Муж: Чеботарев Емельян Афонасьев

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Чеботарев Авраам Емельянов

Отец ребёнка: Чеботарев Емельян Афонасьев

Смерть
Около 1777
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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