Чеботарева Устиния Ерофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиОколо 1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1729
Отец ребёнка: Чеботарев Емельян Афонасьев
Бракосочетание
До 1729
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Чеботарев Авраам Емельянов
Отец ребёнка: Чеботарев Емельян Афонасьев
Смерть
Около 1777
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область