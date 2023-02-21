Рудакова (Кочкина) Клавдия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Кочкина) Клавдия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1926

Дочь: Бабкина Нина Даниловна

Отец ребёнка: Рудаков Данила Асеклетович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудаков Данила Асеклетович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова Агния Даниловна

Отец ребёнка: Рудаков Данила Асеклетович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудакова Екатерина Даниловна

Отец ребёнка: Рудаков Данила Асеклетович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудакова Анна Даниловна

Отец ребёнка: Рудаков Данила Асеклетович

Смерть
Неизвестно
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