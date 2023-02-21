Рудакова (Кочкина) Клавдия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1926
Дочь: Бабкина Нина Даниловна
Отец ребёнка: Рудаков Данила Асеклетович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рудаков Данила Асеклетович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова Агния Даниловна
Отец ребёнка: Рудаков Данила Асеклетович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудакова Екатерина Даниловна
Отец ребёнка: Рудаков Данила Асеклетович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудакова Анна Даниловна
Отец ребёнка: Рудаков Данила Асеклетович
Смерть
Неизвестно