Четвериков Гавриил Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четвериков Гавриил Трофимович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Четверикова Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Четверикова Евдокия Тимофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Четвериков Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Четверикова Евдокия Тимофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Четвериков Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Четверикова Евдокия Тимофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Четверикова Варвара Гавриловна

Мать ребёнка: Четверикова Евдокия Тимофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Четвериков Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Четверикова Евдокия Тимофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Четверикова Агафья Гавриловна

Мать ребёнка: Четверикова Евдокия Тимофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Четверикова Евдокия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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