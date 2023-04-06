Четвериков Гавриил Трофимович
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Четверикова Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Четверикова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Четвериков Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Четверикова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Четвериков Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Четверикова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Четверикова Варвара Гавриловна
Мать ребёнка: Четверикова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Четвериков Петр Гаврилович
Мать ребёнка: Четверикова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Четверикова Агафья Гавриловна
Мать ребёнка: Четверикова Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно