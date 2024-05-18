Аристов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1971
Сын: Аристов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Вишнягова Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
14.02.1977
Дочь: Вишнягова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Вишнягова Валентина Андреевна
Смерть
Неизвестно