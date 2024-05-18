Аристов Александр Петрович 1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аристов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1971

Сын: Аристов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Вишнягова Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
14.02.1977

Дочь: Вишнягова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Вишнягова Валентина Андреевна

Смерть
Неизвестно

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