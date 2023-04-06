Макар Никифоров
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Никифор Михайлов
Мать: Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
1804
Сын: Алексей Макаров
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1811
Сын: Максим Макаров
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1812
Сын: Ерофей Макаров
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1814
Сын: Яков Макаров
Мать ребёнка: Ирина
Смерть
1816