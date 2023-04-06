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Макар Никифоров

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Никифор Михайлов

Мать: Пелагея Григорьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Алексей Макаров

Мать ребёнка: Ирина

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Максим Макаров

Мать ребёнка: Ирина

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Ерофей Макаров

Мать ребёнка: Ирина

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Яков Макаров

Мать ребёнка: Ирина

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
1816
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