(Коровина) Федосья Сафронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Коровина Февронья Калинина
Отец ребёнка: Коровин Калина Астафьев
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Между 1816 и 1834