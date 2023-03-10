(Коровина) Федосья Сафронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коровина) Федосья Сафронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Коровина Февронья Калинина

Отец ребёнка: Коровин Калина Астафьев

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Между 1816 и 1834
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