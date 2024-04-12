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(Кочерганова) Мария Мироновна

Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

11.03.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1900 ст.

Отец: Кочерганов Мирон Филлипович

Мать: Кочерганова Мария Ермолаевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви с. Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1900 год», в час... Показать все
Крещение
14.03.1900 ст.
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви с. Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1900 год», в час... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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