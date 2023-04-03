Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Пелагея Герасимова

Отец ребёнка: Ипполитов Герасим Васильев

Рождение ребёнка
1729

Сын: Ипполитов Косьма Герасимов

Отец ребёнка: Ипполитов Герасим Васильев

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипполитов Герасим Васильев

Смерть
Неизвестно
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