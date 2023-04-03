Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Пелагея Герасимова
Отец ребёнка: Ипполитов Герасим Васильев
Рождение ребёнка
1729
Сын: Ипполитов Косьма Герасимов
Отец ребёнка: Ипполитов Герасим Васильев
Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно