Сидько Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидько Наталья Кондратьевна
Отец ребёнка: Сидько Кондратий
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидько Зинаида Кондратьевна
Отец ребёнка: Сидько Кондратий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидько Евгения
Отец ребёнка: Сидько Кондратий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидько Костенко Мария Кондратьевна
Отец ребёнка: Сидько Кондратий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидько Александра Кондратьевна
Отец ребёнка: Сидько Кондратий
Смерть
Неизвестно