Сидько Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидько Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидько Наталья Кондратьевна

Отец ребёнка: Сидько Кондратий

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидько Зинаида Кондратьевна

Отец ребёнка: Сидько Кондратий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидько Евгения

Отец ребёнка: Сидько Кондратий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидько Костенко Мария Кондратьевна

Отец ребёнка: Сидько Кондратий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидько Александра Кондратьевна

Отец ребёнка: Сидько Кондратий

Смерть
Неизвестно
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