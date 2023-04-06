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Иванова Валерия Витальевна

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Место рождения

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область

Дата рождения

09.03.?

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.?

Отец: Иванов Виталий Александрович

Мать: Иванова Татьяна Владимировна

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
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