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Иванова Валерия Витальевна
Иванова Валерия Витальевна
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Место рождения
Великие Луки
, город Великие Луки, Псковская область
Дата рождения
09.03.?
Пол
Женский
Отец
Иванов Виталий Александрович
1970 г.р.
Мать
Иванова (Шептунова) Татьяна Владимировна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.?
Отец:
Иванов Виталий Александрович
Мать:
Иванова Татьяна Владимировна
Великие Луки
, город Великие Луки, Псковская область
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