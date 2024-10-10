Думченко николай ильич
Место рожденияпочинок (хутор) Думченко Екатерининская волость Оханского уезда Пермской губернии
Дата рождения06.12.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1916
починок (хутор) Думченко Екатерининская волость Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1962
Сын: Думченко сергей николаевич
Мать ребёнка: Думченко (Зубковская) зинаидв назаровна
Смерть
Неизвестно