Думченко николай ильич 06.12.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДумченко николай ильич

Думченко николай ильич

avatar

Место рождения

починок (хутор) Думченко Екатерининская волость Оханского уезда Пермской губернии

Дата рождения

06.12.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

гц
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1916

Отец: Думченко илья емельянович

Мать: Думченко мария евтихиевна

починок (хутор) Думченко Екатерининская волость Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думченко анастасия александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думченко (Зубковская) зинаидв назаровна

Рождение ребёнка
13.06.1962

Сын: Думченко сергей николаевич

Мать ребёнка: Думченко (Зубковская) зинаидв назаровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.