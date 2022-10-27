Медведева Варвара Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1929
Дата смерти27.10.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1929
Отец: Медведев Федот
Мать: Медведева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замарацкая Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.03.1956
Сын: Медведев Василий Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.10.2022