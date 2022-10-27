Медведева Варвара Федотовна 10.04.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Медведева Варвара Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1929

Дата смерти

27.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

км
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1929

Отец: Медведев Федот

Мать: Медведева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замарацкая Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.03.1956

Сын: Медведев Василий Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.10.2022

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