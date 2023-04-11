Иванников Пётр Васильевич
Место рожденияИзбердеевский район, Тамбовская область
Дата рождения1897
Дата смерти1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Иванников Владимир Петрович
Мать ребёнка: Иванникова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Иванников Александр Петрович
Мать ребёнка: Иванникова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
03.09.1928
Сын: Иванников Михаил Петрович
Мать ребёнка: Иванникова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
15.10.1937
Сын: Иванников Виктор Петрович
Мать ребёнка: Иванникова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
17.01.1942
Мать ребёнка: Иванникова Дарья Петровна
Смерть
1957