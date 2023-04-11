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Иванников Пётр Васильевич

Место рождения

Избердеевский район, Тамбовская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Иванников Владимир Петрович

Мать ребёнка: Иванникова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Иванников Александр Петрович

Мать ребёнка: Иванникова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
03.09.1928

Сын: Иванников Михаил Петрович

Мать ребёнка: Иванникова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
15.10.1937

Сын: Иванников Виктор Петрович

Мать ребёнка: Иванникова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
17.01.1942

Сын: Иванников Юрий Петрович

Мать ребёнка: Иванникова Дарья Петровна

Смерть
1957

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