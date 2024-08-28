Бухнер (Богнер) (Абт) Маргарета
Место рожденияКазицкая
Дата рождения21.11.1827
Дата смерти09.01.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1827
Отец: Абт Гаспар
Мать: Абт (Шторк) Коистина
Бракосочетание
03.06.1847
Муж: Бухнер Михаил
зап.14
Рождение ребёнка
04.12.1848
Дочь: (Бухнер) Катарина
Отец ребёнка: Бухнер Михаил
Рождение ребёнка
19.03.1851
Дочь: (Бухнер) Анна
Отец ребёнка: Бухнер Михаил
Рождение ребёнка
10.08.1852
Дочь: (Бухнер) Каролина (Катерина)
Отец ребёнка: Бухнер Михаил
Смерть
09.01.1853