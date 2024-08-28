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Бухнер (Богнер) (Абт) Маргарета

Место рождения

Казицкая

Дата рождения

21.11.1827

Дата смерти

09.01.1853

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1827

Отец: Абт Гаспар

Мать: Абт (Шторк) Коистина

Бракосочетание
03.06.1847

Муж: Бухнер Михаил

зап.14
Рождение ребёнка
04.12.1848

Дочь: (Бухнер) Катарина

Отец ребёнка: Бухнер Михаил

Рождение ребёнка
19.03.1851

Дочь: (Бухнер) Анна

Отец ребёнка: Бухнер Михаил

Рождение ребёнка
10.08.1852

Дочь: (Бухнер) Каролина (Катерина)

Отец ребёнка: Бухнер Михаил

Смерть
09.01.1853

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