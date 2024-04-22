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Вьялкин Стефан Петрович

Место рождения

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Вьялкин Петр

Мать: не указана

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Вьялкин Василий Степанович

Мать ребёнка: Вьялкина Федора Евдокимовна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Вьялкин Михаил Степанович

Мать ребёнка: Вьялкина Федора Евдокимовна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Вьялкин Антон Степанович

Мать ребёнка: Вьялкина Федора Евдокимовна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Федора Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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