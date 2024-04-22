Вьялкин Стефан Петрович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Вьялкин Петр
Рождение ребёнка
1821
Сын: Вьялкин Василий Степанович
Мать ребёнка: Вьялкина Федора Евдокимовна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Вьялкин Михаил Степанович
Мать ребёнка: Вьялкина Федора Евдокимовна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Вьялкина Федора Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно