Голицын Пётр Константинович
мужской, родился 08.07.1876, Глебовский, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
умер 14.11.1945, Юккел-Юкль
ОтецГолицын Константин Константинович13.02.1854 г.р.
МатьГолицына (Гагарина) Анна Петровна07.05.1854 г.р.
Супруги
Голицына (Шмидт) Татьяна Николаевна04.05.1892 г.р.
Дети
Голицын Игорь Петрович06.07.1913 г.р.
Голицын Юрий Петрович04.03.1918 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
08.07.1876
Глебовский, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
03.06.1911
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.07.1913
Мать ребёнка: Голицына (Шмидт) Татьяна Николаевна
Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.03.1918
Мать ребёнка: Голицына (Шмидт) Татьяна Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.02.1926
Мать ребёнка: Голицына (Шмидт) Татьяна Николаевна
коммуна Эттербек, Брюссель, Королевство Бельгия
Смерть
14.11.1945