Голицын Пётр Константинович 08.07.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицын Пётр Константинович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.07.1876, Глебовский, Глазуновский муниципальный район, Орловская область

умер 14.11.1945, Юккел-Юкль

Отец
Голицын Константин Константинович13.02.1854 г.р.
Мать
Голицына (Гагарина) Анна Петровна07.05.1854 г.р.
Супруги
Голицына (Шмидт) Татьяна Николаевна04.05.1892 г.р.
Дети
Голицын Игорь Петрович06.07.1913 г.р.
Голицын Юрий Петрович04.03.1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1876

Отец: Голицын Константин Константинович

Мать: Голицына (Гагарина) Анна Петровна

Глебовский, Глазуновский муниципальный район, Орловская область

Бракосочетание
03.06.1911

Жена: Голицына (Шмидт) Татьяна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
06.07.1913

Сын: Голицын Игорь Петрович

Мать ребёнка: Голицына (Шмидт) Татьяна Николаевна

Царство Польское, Российская Империя

Рождение ребёнка
04.03.1918

Сын: Голицын Юрий Петрович

Мать ребёнка: Голицына (Шмидт) Татьяна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
03.02.1926

Сын: Голицын Борис Петрович

Мать ребёнка: Голицына (Шмидт) Татьяна Николаевна

коммуна Эттербек, Брюссель, Королевство Бельгия

Смерть
14.11.1945

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