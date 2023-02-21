Ягодкин Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягодкин Дмитрий Павлович

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Место рождения

Костромская губерния

Дата рождения

25.10.1849

Дата смерти

26.09.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния
Место жительства
С 1849
Костромская губерния
Место жительства
По 1876
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.09.1912
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
По 1912
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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