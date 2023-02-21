Ягодкин Дмитрий Павлович
Место рожденияКостромская губерния
Дата рождения25.10.1849
Дата смерти26.09.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния
Место жительства
С 1849
Костромская губерния
Место жительства
По 1876
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.09.1912
Место жительства
По 1912