Ситникова (Кудрявцева) Акулина Федорова
Место рожденияд. Шустовская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
д. Шустовская
Рождение ребёнка
1727
Отец ребёнка: Ситников Миней Григорьев
п. Остахинский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ситников Миней Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марьина Татьяна Минеева
Отец ребёнка: Ситников Миней Григорьев
Смерть
Неизвестно