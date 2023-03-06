Ситникова (Кудрявцева) Акулина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Кудрявцева) Акулина Федорова

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Место рождения

д. Шустовская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

д. Шустовская
Рождение ребёнка
1727

Сын: Ситников Герасим Минин

Отец ребёнка: Ситников Миней Григорьев

п. Остахинский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситников Миней Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марьина Татьяна Минеева

Отец ребёнка: Ситников Миней Григорьев

Смерть
Неизвестно
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