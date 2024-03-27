Мустафина (Шарипова) Фатиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустафина (Шарипова) Фатиха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

1923 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мустафин Махмуд

Отец ребёнка: Мустафин Абдулкадир

Рождение ребёнка
10.10.1934

Сын: Мустафин Шамиль

Отец ребёнка: Мустафин Абдулкадир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустафин Абдулкадир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустафин Абдулкадир

Смерть
1953
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