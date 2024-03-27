Мустафина (Шарипова) Фатиха
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мустафин Махмуд
Отец ребёнка: Мустафин Абдулкадир
Рождение ребёнка
10.10.1934
Сын: Мустафин Шамиль
Отец ребёнка: Мустафин Абдулкадир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мустафин Абдулкадир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мустафин Абдулкадир
Смерть
1953