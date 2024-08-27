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Rupp (Schwab Weingard) Magdalena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1817 г.р.
1819 г.р.
1827 г.р.
1829 г.р.
1832 г.р.
1834 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Rupp Johannes

Отец ребёнка: Rupp Konrad

Рождение ребёнка
1819

Сын: Rupp Konrad

Отец ребёнка: Rupp Konrad

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Rupp Elisabeth

Отец ребёнка: Rupp Konrad

Рождение ребёнка
1829

Сын: Rupp Kaspar

Отец ребёнка: Rupp Konrad

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Rupp Anna Maria

Отец ребёнка: Rupp Konrad

Рождение ребёнка
1834

Сын: Rupp Josef

Отец ребёнка: Rupp Konrad

Смерть
Неизвестно

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