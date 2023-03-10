Щербинина Домника Селеверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Щербинин Григорий
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Щербинин Григорий
Рождение ребёнка
13.01.1806
Сын: Щербинин Ефим сын
Отец ребёнка: Щербинин Григорий
крестный дъячок означенного села (Круглыжи) Иван Мухачев
Рождение ребёнка
17.01.1808
Дочь: Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Щербинин Григорий
восприемница: той же деревни крестьянина Карпа Перминова жена Евдркия
Рождение ребёнка
1808
Сын: Щербинин Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Щербинин Григорий
Рождение ребёнка
1809
Сын: Щербинин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Щербинин Григорий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Щербинин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Щербинин Григорий
Смерть
Неизвестно