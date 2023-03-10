Щербинина Домника Селеверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинина Домника Селеверстовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Щербинин Григорий

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Щербинин Григорий

Рождение ребёнка
13.01.1806

Сын: Щербинин Ефим сын

Отец ребёнка: Щербинин Григорий

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестный дъячок означенного села (Круглыжи) Иван Мухачев
Рождение ребёнка
17.01.1808

Дочь: Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Щербинин Григорий

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
восприемница: той же деревни крестьянина Карпа Перминова жена Евдркия
Рождение ребёнка
1808

Сын: Щербинин Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Щербинин Григорий

Рождение ребёнка
1809

Сын: Щербинин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Щербинин Григорий

Рождение ребёнка
1815

Сын: Щербинин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Щербинин Григорий

Смерть
Неизвестно
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