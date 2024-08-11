Аксенов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенов Иван Павлович

Место рождения

Недоступов

Дата рождения

1864

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Аксенов Павел Сидорович

Мать: не указана

Недоступов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.09.1915

Сын: Аксенов Евдоким Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1924
Недоступов, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

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