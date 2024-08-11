Аксенов Иван Павлович
Место рожденияНедоступов
Дата рождения1864
Дата смерти1924
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Аксенов Павел Сидорович
Мать: не указана
Недоступов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.09.1915
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1924
Недоступов, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область