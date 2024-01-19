Макеев Олег Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеев Олег Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1964

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1964

Отец: Макеев Василий Иванович

Мать: Макеева Антонина Николаевна

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