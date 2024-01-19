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Макеев Олег Васильевич
Макеев Олег Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.12.1964
Пол
Мужской
Отец
Макеев Василий Иванович
1931 г.р.
Мать
Макеева Антонина Николаевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1964
Отец:
Макеев Василий Иванович
Мать:
Макеева Антонина Николаевна
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