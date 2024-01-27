Алексеев Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Петр Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Процко Нина
Мать ребёнка: Белова Полина Артемовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Белова Полина Артемовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Полина Артемовна
Смерть
Неизвестно