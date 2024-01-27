Алексеев Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Василий Петрович

Алексеев Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Петр Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Процко Нина

Мать ребёнка: Белова Полина Артемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Белова Полина Артемовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Полина Артемовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.