Матвеев Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1929
Рождение ребёнка
19.12.1930
Рождение ребёнка
18.08.1933
Рождение ребёнка
23.02.1936
Россия
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне