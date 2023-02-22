Матвеев Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеев Андрей Васильевич

Матвеев Андрей Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Анфиса

Рождение ребёнка
19.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Анфиса

Рождение ребёнка
18.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Анфиса

Рождение ребёнка
23.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Анфиса

Россия
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close