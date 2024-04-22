Артемий Федорович
Место рождения
Дата рождения1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Федор Мокиевич
Мать: Неонила Михайлова
РС10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11Y-8K6?i=507&wc=M6MK-X68%3A224254401%2C226324801%2C227030001&cc=1929530 Брак дчоери https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF1-1FS?i=... Показать все
Бракосочетание
До 1869
Жена: Анастасия Лукинична
Дети 11.01.1871 и 10.01.1869, 1873 (Елена), 19.11.1875 (Михаил) крестные детей Илья Дмитриев (Дометиев) и Настасья Артемьева, Александра Лукина (выходила замуж из медведево)
Рождение ребёнка
09.05.1873
Дочь: Елена Артемьевна
Мать ребёнка: Анастасия Лукинична
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXH-YV3?i=145&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2QX-8DCJ