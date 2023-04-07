Степан Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1674
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Василий Степанович
Мать ребёнка: Александра Тихоновна
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Улита Степановна
Мать ребёнка: Александра Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Тихоновна
Смерть
Неизвестно