Степан Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Семенович

Степан Семенович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1679 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Василий Степанович

Мать ребёнка: Александра Тихоновна

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Улита Степановна

Мать ребёнка: Александра Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Тихоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close