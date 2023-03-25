Дианов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.12.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1987
Дочь: Дианова Евгения Анатольевна
Мать ребёнка: Дианова Елена Владимировна
Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1993
Королёв, Королев, Московская область