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Дианов Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1965 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1987

Дочь: Дианова Евгения Анатольевна

Мать ребёнка: Дианова Елена Владимировна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дианова Елена Владимировна

Смерть
25.12.1993
Королёв, Королев, Московская область
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