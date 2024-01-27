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Саутина Анна Трофимовна

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Валентина Васильвена

Отец ребёнка: ?

Вятка
Рождение ребёнка
1910

Сын: Саутин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Саутин Василий

Вятка
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Галина Васильевна

Отец ребёнка: Саутин Василий

Вятка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саутин Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Саутин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саутин Василий

Смерть
Неизвестно
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