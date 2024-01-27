Саутина Анна Трофимовна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Валентина Васильвена
Отец ребёнка: ?
Вятка
Рождение ребёнка
1910
Сын: Саутин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Саутин Василий
Вятка
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Галина Васильевна
Отец ребёнка: Саутин Василий
Вятка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Саутин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саутин Василий
Смерть
Неизвестно